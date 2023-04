Cobrança ilegal de consultas pelo SUS leva à condenação de médico em Ubá

Médico é condenado a pena de prisão por exigir pagamento de pacientes do SUS em Ubá.

Foto: Pixabay/ilustrativa

Um médico em Ubá, Zona da Mata de Minas Gerais, foi condenado por cobrar para realizar partos e atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo informações divulgadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta terça-feira (11).

De acordo com o órgão, o médico foi condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto em um dos processos por exigir que mais de 20 pacientes do SUS pagassem para ter acesso prioritário a consultas no Pronto Atendimento do Hospital Santa Isabel.

Em outro processo, o médico foi condenado a cinco anos e três meses de reclusão no regime semiaberto por exigir que seis gestantes pagassem para agendar o parto no mesmo local. Além disso, o profissional foi afastado de suas atividades na entidade.

As investigações também revelaram que o médico atendia de maneira prioritária aqueles que concordavam em pagar pelas consultas, mesmo se o caso fosse menos grave.

Da redação