Moradores matam a pauladas e pedradas adolescente que abusou de irmãs

Um adolescente, de 17 anos, foi morto a pedradas e pauladas na madrugada dessa terça-feira (11), no bairro Maria da Conceição, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo boletim de ocorrência, o corpo do jovem foi encontrado em um lote vago da região na manhã de ontem. Em conversa com a mãe da vítima, ela informou que o filho abusava e agredia com frequência as irmãs menores de idade.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O crime foi denunciado para os vizinhos, que se revoltaram e determinaram que o jovem saísse do conjunto habitacional onde morava com a família. O jovem se recusou a sair de casa e, por volta das 23h de segunda-feira (10), foi retirado do apartamento e levado para o lote vago.

Durante rastreamento na região, a polícia localizou dois adolescentes, de 17 e 15 anos, escondidos em uma casa. Os dois confessaram o crime e informaram que mataram o jovem com pedras e pedaços de madeira que já estavam no local do crime.

Os jovens ainda contaram que são amigos da família e moram no mesmo conjunto habitacional. Os adolescentes revelaram que mataram o colega depois de presenciarem as irmãs da vítima confirmarem os estupros e agressões. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 17 anos, tem passagem por tráfico de drogas.

Outros moradores da região ainda informaram à PM que a mãe da vítima saiu pela rua do conjunto habitacional denunciando o crime do filho. A mulher acompanhou a ocorrência.

Os adolescentes foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O corpo da vítima foi recolhido pelo rabecão.

Com Estado de Minas