Mais um aluno é detido com faca e réplica de arma de fogo na escola em BH

Um adolescente, de 17 anos, foi detido após ser flagrado com uma arma de airsoft e duas facas dentro da Escola Estadual Laura das Chagas Ferreira, no bairro Marçola, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o aluno alegou que levou o material "para defender" em caso da unidade ser alvo de atentado. É o segundo caso do tipo no Estado em menos de 48 horas.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a PM, durante uma ação da Operação de Proteção Escolar, uma instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) percebeu que o estudante estava armado. Ela acionou uma guarnição que se deslocou imediatamente até a unidade, tendo em vista os casos recentes de ataques às escolas.

No local, os militares conversaram com a diretora que retirou o menor da sala de aula e o direcionou até a sala da direção. Os policiais revistaram a mochila do adolescente e encontraram uma arma de airsoft e duas facas.

Questionado, o aluno afirmou que levou as armas porque “estava com medo de ser vítima de algum atentado” e que usaria os armamentos “para se defender”. Ele relatou ainda que se envolveu em uma confusão com outros alunos recentemente e que temia ser atacado.

Diante do flagrante, o menor foi apreendido e encaminhado para a 3° Delegacia de Polícia Civil Sul.

Com Hoje em Dia