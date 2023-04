Reforço Escolar 2023 irá ofertar mais de 100 mil vagas

O Reforço Escolar 2023, que visa manter a iniciativa de auxiliar os estudantes da rede estadual de ensino, desde o período pandêmico, a melhorar o rendimento escolar, está em fase de adesão. Com início das aulas previstas para o dia 20 de abril, o programa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) aplica metodologias diferenciadas para que os estudantes possam resgatar suas aprendizagens e reforçar algum ponto em dificuldade.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

Neste ano, o Reforço Escolar irá ofertar mais de 100 mil vagas para os estudantes da rede estadual, em 4 mil turmas distribuídas em todo o estado. A iniciativa oferecerá um trabalho pedagógico mais individualizado, focado nas necessidades de cada aluno, além de uma metodologia de ensino mais dinâmica e interativa, incluindo novas práticas pedagógicas.

A partir da listagem nominal recebida dos estudantes público-alvo da ação, os gestores escolares encaminharão aos pais e responsáveis um documento convidando a participar da iniciativa. A autorização deverá ser dada por escrito até o dia 19 de abril. Caberá à escola analisar os dados, excluindo ou acrescentando estudantes, a partir das evidências apuradas na unidade escolar.

Público-alvo

O público-alvo do Reforço Escolar engloba as etapas dos anos iniciais (2° ao 5° ano) e finais (6° ao 9° ano) do ensino fundamental e todas as etapas do ensino médio (1°, 2° e 3° anos). As atividades são realizadas sempre fora do horário regular de aulas do estudante, ou seja, se ele está matriculado no turno da manhã, as aulas de reforço serão no período da tarde, por exemplo, ou no 6° horário sequencial ao do turno regular. Para o ensino médio, as turmas de 1° e 2° anos terão o atendimento no contraturno, já os estudantes do 3° ano, terão o reforço no 6° horário. Em situações especiais, a escola poderá fazer a escolha da forma de atendimento conforme a realidade local, considerando disponibilidade de sala e transporte escolar.

Serão 4h de aulas semanais, distribuídas de acordo com os contraturnos e sextos horários. Os componentes curriculares disponíveis para todos os anos de ensino fundamental e médio serão de 2 horas/aula de português e 2 horas/aula de matemática.

Reforço Escolar

O Reforço Escolar é uma estratégia já consolidada pela SEE/MG e mostrou que os jovens que participaram das atividades têm um maior aproveitamento em língua portuguesa e matemática em relação àqueles que também são público-alvo do programa, mas optaram por não participar. Em 2021, cerca de 80 mil estudantes participaram da iniciativa. Já em 2022, o programa atendeu cerca de 90 mil estudantes.

