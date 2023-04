Estado analisa criação de nova unidade de conservação na Serra do Cipó

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) realizou, em março de 2023, vistoria de reconhecimento para estudo de criação de uma nova unidade de conservação em Minas Gerais. A área proposta está localizada na região conhecida como Lagoa Dourada, na Serra do Cipó, e abrange os municípios de Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas e Nova União.

A criação de uma unidade de conservação na localidade é uma demanda da comunidade local e da administração municipal. Durante o processo de vistorias, foram realizadas reuniões com as prefeituras dos municípios envolvidos e com o Núcleo de Gestão Integrada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Cipó – Pedreira para apresentar o contexto da demanda de criação da unidade de conservação e as etapas do estudo.

O processo de criação de uma unidade de conservação é composto pelas etapas de caracterização ambiental e socioeconômica da área, reuniões públicas com a comunidade e instituições envolvidas, proposta da categoria e definição de limites e, por fim, a etapa jurídica de criação, com o envio da proposta para aprovação do governador do Estado.

Diretor de Unidades de Conservação do IEF, Breno Esteves Lasmar destaca a importância da participação da população durante todo o processo, especialmente na etapa de consulta pública. “É um espaço de discussão, esclarecimento de dúvidas e apresentação de sugestões referentes à nova unidade de conservação”, explica. “É uma oportunidade para que a comunidade compreenda o que significa ter uma área de preservação em seu território e todos os benefícios associados”.

A próxima etapa é a realização de processo licitatório para contratação de empresa para desenvolver o estudo de criação, o que será realizado ainda no primeiro semestre de 2023. O estudo integra as ações de reparação assumidas no Acordo Judicial pelo rompimento da barragem em Brumadinho.

A área proposta para a criação da unidade de conservação Lagoa Dourada está inserida no bioma Cerrado, com ocorrência de afloramentos rochosos, formações campestres e savânicas, em alto grau de preservação. Abriga importantes nascentes e cursos de água, entre os quais as nascentes do Rio Jaboticatubas, apresentando grande importância para a manutenção dos processos ecológicos, bem como para o abastecimento público.

A Serra do Cipó é amplamente conhecida por suas belezas cênicas e pelo potencial turístico. Na área de estudo, são destaques a ocorrência de atrativos com potencial para visitação e contemplação como mirantes, cânions e diversas cachoeiras, com destaque para as cachoeiras das Fadas, Bom Jardim e a cachoeira Alta – Vale de Altamira.

A região de Lagoa Dourada faz parte das áreas definidas como prioritárias para ampliação do sistema de áreas protegidas do estado de Minas Gerais.

