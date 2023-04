Mulher é presa com 4 fuzis dentro de mala após viajar de BH para o Rio

Uma mulher, de 22 anos, foi presa flagrada com quatro fuzis dentro de uma mala ao desembarcar na Rodoviária do Rio de Janeiro, na nesta sexta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, a suspeita havia embarcado no terminal de Belo Horizonte e as armas tinham como destino o Complexo do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a PM, os agentes desconfiaram da jovem após ela demonstrar nervosismo ao receber ordem de parada do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) para uma busca pessoal.

Segundo os militares, a mulher havia acabado de chegar de BH. Questionada, a suspeita revelou que havia sido orientada a ir com o material até o conjunto de favelas.

Os fuzis calibre 5,56 foram apreendidos e encaminhado para a 4° Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Com Hoje em Dia