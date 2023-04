Fumacê em falta: MG está sem estoque de inseticida para distribuição aos municípios

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que está sem estoque, para distribuição aos municípios, do inseticida usado na aplicação de fumacê para combate ao mosquito Aedes aegypti. O produto está em falta em Belo Horizonte, que enfrenta um aumento no número de casos de dengue, zika e chikungunya.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A SES-MG afirmou que abriu um processo de aquisição do inseticida, de forma suplementar, enquanto aguarda o envio de remessa por parte do Ministério da Saúde. A previsão é que o produto seja entregue pelo fornecedor até o fim deste mês.

Segundo a secretaria, o Ministério da Saúde recomenda também o uso de outros insumos no controle de arboviroses (doenças causadas por mosquitos) – diferentemente do fumacê, eles são aplicados em pontos específicos, como cemitérios, borracharias, ferros-velhos, depósitos de sucata ou materiais de construção e garagens de ônibus.

Ainda de acordo com o governo, "esses produtos estão sendo enviados pelo Ministério da Saúde em quantidade suficiente para atender a demanda do estado". A distribuição é feita mediante solicitação do município.

"Semanalmente, os materiais são entregues para as Unidades Regionais de Saúde de Minas Gerais", disse a SES-MG.

De acordo com o boletim mais recente, de 10 de abril, Minas Gerais tem 69.454 casos confirmados de dengue neste ano e 27 mortes. De chikungunya são 14.945 casos e 8 óbitos, e de zika, 14 casos.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que "todos os estados do país estão abastecidos com três tipos diferentes de inseticidas para o controle do Aedes aegypti". Segundo a pasta, o fumacê, "cuja aquisição começou em 2021 e só foi solucionada pela atual gestão", será distribuído até o fim de abril.

Com g1