Briga de trânsito: instrutor de autoescola tem morte cerebral após ser arrastado por carro em BH

Um instrutor de autoescola, de 48 anos, teve morte cerebral declarada neste domingo (16) após ser arrastado por um carro durante briga de trânsito no bairro Floramar, na região Norte de Belo Horizonte, na noite da última quarta-feira (12). Vídeo gravado por populares mostra o momento em que a vítima é arrastada segurando no capô de um carro.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a Polícia Militar, a confusão foi registrada quando Alessandro Gomes de Carvalho dava uma aula de direção, em um veículo modelo Fiat Mobi. O veículo da autoescola foi atingido por um Volkswagen Voyage na rua José Lima de Almeida,.

Após a batida, segundo relato do aluno, de 19, ele e Alessandro desceram do carro para conversar com o outro condutor para tentar uma solução "amigável". No entanto, quando o instrutor propôs fazer o boletim de ocorrência, o motorista do Voyage entrou no automóvel e disse que iria embora.

Na tentativa de impedir a fuga, Alessandro entrou na frente do veículo. O motorista então arrancou e foi arrastado pelo capô até a rua Tomaz Amâncio da Silva. Em dado momento, a vítima não conseguiu mais se segurar e acabou caindo ao solo. O suspeito deixou o local sem prestar socorro.

A ação foi registrada por um popular. Nas imagens é possível ver o instrutor sendo arrastado pelo Volkswagen Voyage na rua José Lima de Almeida. Segundo relato de testemunhas à PM, o suspeito era um idoso de cabelo grisalho e camisa azul

A vítima foi socorrida por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.

A reportagem procurou a Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Com Hoje em Dia