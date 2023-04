De acordo com informações do MPMG, a princípio, a adolescente identificada como a autora da "Lista do Massacre" não representa uma ameaça, já que não possui informações concretas sobre a organização de ataques em Minas Gerais. Durante a operação, foram apreendidos um celular e um laptop.

Imagem: Reprodução

Nesta segunda-feira (17), a Polícia Civil de São Paulo, com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), realizou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na residência de uma adolescente, suposta responsável pela divulgação da "Lista do Massacre" em 35 cidades de Minas Gerais, a qual alertava para possíveis ataques em escolas. A operação "A Lista" contou com diligências cibernéticas que permitiram a identificação da autora do vídeo publicado no TikTok, que antes de ser removido, alcançou mais de 100 mil pessoas.

De acordo com o MPMG, a ação resultou na apreensão de um celular e um laptop, e a adolescente confessou ter feito a publicação. Entretanto, segundo as autoridades, ela não representa perigo e não possui informações concretas sobre a organização de ataques em Minas Gerais. Como se trata de uma menor de idade, medidas de proteção foram tomadas para preservar sua imagem, identidade e integridade.

As ameaças de atentados em escolas em Minas Gerais têm causado preocupação entre as autoridades e pânico entre estudantes, professores e diretores. A "Lista do Massacre" circulou nas redes sociais no dia 9 de abril, levando à ausência em massa de alunos nas escolas de Belo Horizonte e região metropolitana. O governo de Minas anunciou novas medidas de proteção e investimento em câmeras de segurança para as instituições de ensino, além de orientação para controle mais rígido de acesso às escolas.

As instituições de ensino que sofrem ameaças de massacre devem entrar em contato com a Polícia Militar (PM) por meio do telefone 190 ou acionar diretamente o batalhão de polícia mais próximo. O efetivo da corporação está ciente de todas as escolas do estado, sejam municipais, estaduais, federais ou particulares.

