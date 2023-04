Cadela é arrastada em rua por dupla de moto e abandonada morta em BH

Será denunciado à Polícia Civil, nesta segunda-feira (17 de abril), uma suspeita de maus-tratos aos animais registrada neste final de semana no bairro Jaraguá, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens arrastam com uma moto uma cadela de grande porte e, em seguida, abandonam o animal já sem vida na rua José de Melo.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

A reportagem conversou com o representante comercial Antônio Carlos, de 70 anos, que é pai de um morador da via e acompanhou, na manhã desta segunda, a remoção do animal pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Ele contou que o cão foi deixado na frente de um caminhão que estava estacionado na via por volta das 23h de sábado (15).

"O cachorro ficou lá, perto do passeio, e já apresentava um mau cheiro. No vídeo não dá para ter noção do tamanho, mas, hoje (segunda), conforme o pessoal da prefeitura, falaram que ele devia estar com cerca de 70 kg. Também disseram que era uma cadela que poderia estar prenha ou amamentando. Infelizmente no vídeo não dá para ver a placa da moto dos suspeitos", pontuou o homem.

Carlos detalha ainda que, aparentemente, o animal não apresentava nenhum ferimento visível, mesmo após ser arrastado pela dupla no asfalto. "Acredito que seja possível que o animal tenha morrido em casa e o dono não sabia como dar a destinação correta e fez isso. Ou, então, pagou alguém para fazer isso e abandonaram ali, no meio da rua", ponderou o pai do morador da rua. Veja o vídeo:

Homens arrastam cadela em moto até a morte, em rua de Belo Horizonte. pic.twitter.com/QvSzlwWEFq — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 18, 2023

Denúncia à polícia



Segundo o protetor dos animais Franklin Oliveira, que atua há mais de 40 anos na defesa dos bichinhos de estimação de BH, ele procurará a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Contra a Fauna para denunciar a suspeita de maus-tratos.

Lei Sansão



Em 2020, a Lei Sansão foi sancionada e estabelece pena de dois a cinco anos de prisão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos.

O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar os atos contra esses animais.

Da Redação com OTempo