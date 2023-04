Michel Temer será agraciado com o Grande Colar da Medalha da Inconfidência

Cerimônia em Ouro Preto terá, ao todo, 170 pessoas homenageadas nos três graus de honraria da maior comenda concedida pelo Estado.

Imagem: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ex-presidente Michel Temer será o grande homenageado na cerimônia do Dia da Inconfidência Mineira, que acontece na próxima sexta-feira (21/4). Ele receberá o Grande Colar, honraria mais importante concedida pelo Estado de Minas Gerais, que condecora, exclusivamente, chefes de Estado, chefes de governo e chefes dos demais Poderes da União. A cerimônia será realizada, a partir das 9h, no centro de convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), na cidade histórica localizada na região Central de Minas.

A decisão deste ano - de homenagear o ex-presidente Michel Temer - vem para fazer justiça ao chefe de Estado, que ainda não havia sido agraciado com o Grande Colar, como ocorre tradicionalmente. Após atuação como vice-presidente, ele assumiu a presidência da República em 2016, ocasião em que herdou a missão de, em meio à instabilidade no país, retomar a normalidade política e econômica, a partir da adoção de necessárias medidas de austeridade e proteção aos cofres públicos.

O Governo Michel Temer tem semelhanças com a gestão do governador Romeu Zema à frente do Estado mineiro. Ambos são marcados pela atenção ao equilíbrio fiscal e à política de teto de gastos, que limita o crescimento da maior parte das despesas públicas à inflação registrada nos últimos 12 meses até junho do ano anterior.

Com ações como essas, Temer conseguiu contornar a instabilidade política e apresentar uma resposta efetiva à crise econômica pela qual o Brasil passava naquele momento. Após um mandato de dois anos e meio, o ex-presidente entregou o país com alguns avanços: o emprego voltou a crescer, a inflação caiu e o Produto Interno Bruto (PIB) subiu.

Entrega das medalhas

A Medalha da Inconfidência foi criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitscheck e é, tradicionalmente, entregue todo dia 21 de abril, Dia de Tiradentes.

Em 2023, o Dia da Inconfidência prevê homenagens a 170 pessoas que contribuem para a projeção e valorização de Minas Gerais. Além do Grande Colar, existem outros três graus de honrarias: Grande Medalha, destinada a 40 pessoas; Medalha de Honra, que será entregue para 58 agraciados; e a Medalha da Inconfidência, que será recebida por 72 homenageados.

A solenidade ocorrerá em dois momentos distintos na cidade histórica de Ouro Preto, assim como foi feito nos últimos anos. A honra militar, com a cerimônia oficial de tiros, o hasteamento da bandeira e a colocação de flores no monumento ao mártir da Inconfidência Mineira serão realizados na Praça Tiradentes. Já o ato da entrega da Medalha da Inconfidência será no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), com presença de público.

História

O feriado do dia 21 de abril também é conhecido como Dia de Tiradentes – em alusão a Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, movimento de independência que teve como epicentro a cidade de Ouro Preto, no século 18.

A data resgata os valores históricos de Minas Gerais, como a luta por um processo mais democrático e de liberdade. Tiradentes foi executado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro.

Semana da Inconfidência

A novidade deste ano é a Semana da Inconfidência, projeto realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com as prefeituras de Ouro Preto e de Tiradentes. As duas cidades históricas receberão uma programação cultural entre os dias 14 e 23/4, com o slogan “A Liberdade Mora em Minas”.

O objetivo é iniciar uma nova abordagem para as comemorações do 21/4, quando é celebrado o Dia da Inconfidência, conectando, pela primeira vez, Ouro Preto e Tiradentes, duas cidades marcadas pela memória da Inconfidência Mineira.

A programação inclui mais de cem atividades, para além de atos cívicos e agendas oficiais, com a promoção de ações que contribuem para o desenvolvimento da cultura, do turismo e da economia criativa.

Com Agência Minas