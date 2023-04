Homem é preso por suspeita de pagar R$ 2 a criança de 6 anos em troca de sexo oral em Betim

Um homem de 59 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 6 anos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além de ter ameaçado a vítima, ele teria pago à menina a quantia de R$ 2 em troca de sexo oral.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No momento da prisão, que aconteceu na última semana, o homem foi encontrado pelado na cama com uma calcinha infantil. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (17).

As investigações começaram há, aproximadamente, um mês e meio, quando uma testemunha procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e denunciou o caso.

À Polícia Civil (PCMG), a testemunha contou que, no dia do crime, entrou em um bar da região, que parecia estar fechado. Mas havia uma segunda porta aberta, e ela flagrou o momento em que a criança era submetida a realizar sexo oral no homem. No mesmo momento, a testemunha procurou ajuda para conter o homem até a chegada da polícia, mas o suspeito fugiu.

A PCMG ouviu a criança, que confirmou os abusos, e a mãe dela - que não tinha conhecimento sobre os fatos. A vítima também foi ouvida por psicólogos e relatou que ainda levou um ‘beliscão’ para que não contasse o ocorrido a ninguém.

As investigações apuraram que o suspeito se aproximou da mãe da vítima, inclusive oferecendo dinheiro em momentos de necessidade, com o objetivo de chegar próximo da menina. Por este motivo, as autoridades investigam se houve conivência da mãe da vítima.

Além disso, o bar onde o estupro ocorreu pertence ao mesmo lote onde fica a casa do suspeito e da vítima - lugar onde ambos tinham acesso. A mãe da menina é a proprietária do bar e do imóvel.

Outras vítimas

Com a instauração do inquérito policial, a Polícia Civil descobriu que o investigado tinha costume de andar pelado dentro de casa no horário em que crianças passavam pela rua a caminho da escola.

Na casa do homem os policiais civis apreenderam DVDs infantis, colas coloridas, giz de cera e o celular do investigado.

"Suspeitamos que ele tinha o costume de cometer esse mesmo tipo de crime contra outras crianças. Agora, com a apreensão do celular dele, iremos apurar a existência de outras possíveis vítimas", informou o delegado responsável pelo caso, Otávio Luiz de Carvalho.

O celular apreendido com o suspeito será periciado para averiguar se há conteúdo de imagens sexuais envolvendo menores de idade e que possam auxiliar a Polícia Civil a identificar outras possíveis vítimas.

O suspeito permanece detido no sistema prisional, à disposição da Justiça.

