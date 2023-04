Alerta: Minas teve 108 casos de dengue por hora na última semana

Os casos de arboviroses não param de crescer em Minas Gerais. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nessa segunda-feira (17), foram 18.311 novos casos confirmados de dengue em relação ao balanço da semana passada. Na média, é como se o Estado registrasse 108 resultados positivos para a doença a cada hora nos últimos sete dias. Desde março, Minas Gerais está sob epidemia para arboviroses segundo o Ministério da Saúde.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Os óbitos por dengue também cresceram. Passaram de 27 na semana epidemiológica anterior para 39 nessa segunda-feira. Outras 103 mortes são investigadas por possível relação com a doença.

Houve o crescimento, também, de casos de chikungunya no Estado. Os diagnósticos saltaram de 14.945 no dia 10 de abril para 18.494 nesta semana. As mortes confirmadas por essa doença passaram de oito para 11.

Montes Claros, no Norte de Minas, segue como a cidade com mais casos de dengue e chikungunya. São quase 18 mil casos da primeira arbovirose e 8.685 para a segunda. O município também é o com mais óbitos por chikungunya, com quatro casos.

Já João Pinheiro, que tem seis mortes por dengue, é a cidade com mais mortes por essa doença.

Com O Tempo