Caso de raiva humana é confirmado em Minas Gerais

Um criador de gado de 60 anos, residente em Mantena, no Leste de Minas, foi diagnosticado com raiva humana após ter contato com um bezerro infectado pela doença. Ele está internado em estado crítico em um hospital na Grande Vitória, no Espírito Santo, e as autoridades de saúde já iniciaram medidas de prevenção e controle da doença. O caso foi confirmado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) após análises realizadas em amostras laboratoriais colhidas do paciente.

Homem está internado em um hospital na cidade de Serra, no ES — Foto: Reprodução/ Google Street View

Um homem de 60 anos, criador de gado em Mantena, região Leste de Minas Gerais, foi diagnosticado com raiva humana. Ele está internado em um hospital na Grande Vitória, Espírito Santo, onde recebe tratamento. O governo capixaba confirmou o caso após receber notificação sobre um paciente suspeito de raiva humana que havia sido hospitalizado no estado.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Espírito Santo, o homem foi atendido inicialmente no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho em Barra do São Francisco (ES) no dia 7 de abril, apresentando confusão mental e piora clínica que culminou na transferência para a CTI do mesmo hospital no dia 8 de abril. Foi nesse momento que a hipótese diagnóstica de raiva humana foi aventada.

Amostras laboratoriais foram coletadas para a realização de exames, e familiares relataram que o homem havia manuseado um bezerro apresentando comportamento atípico e salivação excessiva dias antes do início dos sintomas. O homem colocou o braço na boca do animal na tentativa de desengasgá-lo e dias depois, o bezerro foi sacrificado e incinerado para evitar a disseminação da doença a outros animais.

O criador de gado não considerou a possibilidade de que poderia ser um quadro de raiva animal e não procurou os serviços de saúde do município para profilaxia pós-exposição. Depois de alguns dias, ele começou a apresentar manifestações clínicas neurológicas e foi transferido para um hospital do Espírito Santo.

O paciente permanece internado em estado crítico e foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, no município de Serra-ES, na madrugada do dia 16 de abril. As autoridades sanitárias de Minas Gerais e Espírito Santo estão trabalhando juntas para traçar ações de prevenção e controle da doença.

