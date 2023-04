Secretaria de Educação realiza capacitação para professores do Plano de Recomposição das Aprendizagens

Profissionais serão engajados em ações para minimizar a defasagem educacional.

Foto: Divulgação/SEE-MG

Com o propósito de capacitar os profissionais e alinhar as atividades a serem desenvolvidas, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) promoveu a formação dos professores e especialistas do Núcleo de Gestão Pedagógica Central (NGPC) do Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA). A capacitação ocorreu nos dias 13 e 14/4, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves (CAMG), em Belo Horizonte.

Por meio dos editais relacionados ao PRA, a SEE já contratou 19 docentes. A meta é convocar um total de 26 profissionais efetivos, que irão trabalhar em conjunto com o órgão central, oferecendo orientação e acompanhamento aos professores e especialistas das Superintendências Regionais de Ensino, contratados especificamente para atuar in loco na recomposição das aprendizagens.

Os profissionais que serão contratados para atuar diretamente nas escolas são professores efetivos da rede, que continuarão lotados na escola, porém não lecionarão em sala de aula.

O PRA difere das intervenções pedagógicas e do reforço escolar. "O foco principal desse plano são as perdas, ou a falta de progresso, que os estudantes tiveram no período pandêmico. Foi observado que, nesse período, muitas habilidades não foram consolidadas", afirma a coordenadora da Gestão Educacional do Ensino Fundamental da SEE/MG, Sueli Gonçalves da Silva.

Por meio desse programa, e com o auxílio dos docentes, a Secretaria irá trabalhar em conjunto com os professores em sala de aula. A coordenadora ressalta ainda que o objetivo é alcançar todas as escolas do estado. As SREs irão organizar polos em determinadas instituições e, por meio dessa estruturação e com a orientação das SREs, os professores do PRA irão repassar e disseminar essas informações para os demais profissionais que atuarão em sala de aula.

"Além de ser importante, acredito que o PRA vem para atender à necessidade de integração entre tantas ações realizadas dentro da Secretaria", destaca Mariana da Silva Ferreira, da SRE Metropolitana C, acrescentando que está esperançosa com a iniciativa. "A equipe é muito competente e as formações que temos recebido também. Há um espírito de colaboração, de ajudar uns aos outros, de oferecer o que sabemos fazer de melhor uns aos outros, e acredito muito que colheremos os frutos disso, com a garantia do direito à aprendizagem, que é nosso objetivo", afirma.

Durante a capacitação, foram realizadas oficinas com conteúdos relacionados a metodologias ativas e estratégias de ensino diversificadas, com foco na recomposição das aprendizagens, de acordo com as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG). Clareci Nunes, da SRE Metropolitana

Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA)

O Plano de Recuperação das Aprendizagens consiste em um conjunto de medidas com o objetivo de garantir o direito à aprendizagem, diminuir as lacunas educacionais e promover o desenvolvimento das habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) que não foram consolidadas pelos estudantes durante o período de ensino remoto, decorrente da pandemia.

Da redação com Agência Minas