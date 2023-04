Mulher é presa após enviar simulacro de bomba relógio para governador Romeu Zema

Uma mulher, de 58 anos, foi presa em flagrante na manhã de terça-feira (18) após deixar um simulacro de bomba relógio em uma loja da família do governador Romeu Zema (Novo) em Araxá, no Alto Parnaíba, com uma carta endereçada ao chefe do Executivo. No momento, ele estava em Brasília.

Foto: Governo de Minas / Divulgação

Não houve divulgação do conteúdo do texto. Natural de São Paulo, a suspeita foi detida pela Polícia Militar (PM) após fugir do local, conforme nota do governo, a caminho de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.



A Polícia Civil autuará a mulher e vai investigar os pormenores da ocorrência. No posicionamento, o governo de Minas informou que “tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização. As ações preventivas de segurança que já são realizadas serão reforçadas”.



“O pacote foi inspecionado por policiais após suspeita de se tratar de um artefato explosivo. Além da postura incomum da mulher que deixou o pacote e se retirou rapidamente da loja, a caixa estava emitindo um som suspeito, o que fez com que a área fosse isolada e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Minas Gerais (Bope) acionado para atuar no local”, pontua o Executivo.

Após o risco de explosão ter sido descartado, a área foi liberada.

Com O Tempo