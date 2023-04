Falsos entregadores: homens invadem casa e assaltam mulheres em BH

Um homem de 25 anos foi preso após se passar por entregador de um site de comércio eletrônico para assaltar moradores do bairro Havaí, na região Oeste de Belo Horizonte. Ele chegou a render uma mulher de 41 anos no quintal da casa dela, na rua Papoula Vermelha. Um outro homem, de 30 anos, suspeito de participar do crime, é procurado pela polícia. O caso ocorreu por volta das 8h da última segunda-feira (17).

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a Polícia Militar, os militares tiveram conhecimento do caso depois que um pedestre denunciou um assalto em uma residência há poucos metros do local onde se encontravam as viaturas do Batalhão de Trânsito. Os policiais foram até a casa e viram os dois homens armados deixando o imóvel. Eles estavam em uma caminhonete modelo Montana, e tentaram fugir da polícia.

Ainda segundo a PM, durante a fuga, o suspeito de 30 anos deixou o veículo e atirou contra os militares, que revidaram os disparos. O homem chegou a render uma motorista de 46 anos, que estava em um veículo Nissan, obrigando que ela o levasse até o bairro Salgado Filho, na região Oeste de Belo Horizonte.

No outro bairro, ele deixou o carro e assaltou uma outra motorista, de 41 anos. Ele pegou o veículo, modelo Fiat Idea, e fugiu sentido ao bairro Betânia. A polícia identificou o suspeito, mas ele ainda não foi localizado.

Durante a perseguição, o homem de 25 anos, que conduzia a caminhonete modelo Montana, se rendeu e foi preso em flagrante. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo, uma fita adesiva e algumas abraçadeiras. Aos militares, ele disse que havia sido chamado pelo comparsa para o ato criminoso.

A polícia identificou que a caminhonete utilizada pela dupla possui queixa de roubo, registrada em 2011. O veículo também estava com a placa adulterada. O carro foi apreendido, junto ao celular do suspeito de 30 anos. O caso é investigado.

Com O Tempo