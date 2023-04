Delegado de Polícia Civil é encontrado morto em casa em MG

O delegado da Polícia Civil Daniel Leme Amaral, de 45 anos, foi encontrado morto em sua casa em Bragança Paulista (SP) na segunda-feira, 17 de abril. Leme era conhecido por seu trabalho em várias cidades da região de Pouso Alegre (MG) e, no momento, atuava como titular da Delegacia de Extrema.

Foto: Reprodução/Internet

Durante sua carreira, Leme trabalhou em cidades como Cachoeira de Minas, São Gonçalo do Sapucaí e Monte Sião. Um dos casos de maior repercussão em que atuou recentemente foi a investigação de denúncias de crime sexual contra o ex-padre Ernani Maia dos Reis. Leme liderou as investigações quando estava à frente da delegacia de Monte Sião.

A causa da morte do delegado ainda não foi divulgada, e as autoridades locais devem conduzir uma investigação para apurar os fatos. O falecimento de Daniel Leme Amaral representa uma perda para a comunidade e para a Polícia Civil, que perde um profissional experiente e dedicado à segurança pública.

Ainda que informações oficiais sobre a causa da morte do delegado Daniel Leme Amaral não tenham sido divulgadas, o R24 apurou que o caso está sendo tratado como suicídio. As autoridades locais devem conduzir uma investigação minuciosa para determinar as circunstâncias do ocorrido e confirmar a causa da morte.

O delegado Daniel Leme Amaral era apaixonado por sua profissão e demonstrava isso frequentemente em suas redes sociais. Ele compartilhava seu trabalho na polícia investigativa, dando destaque à importância de sua atuação na segurança pública. Nos registros de seu dia a dia na Polícia Civil, Leme aparece sendo premiado por sua dedicação e esforços em diversas ocasiões.

A Polícia Civil de Minas Gerais emitiu uma nota sobre a morte do delegado Daniel Leme Amaral, classificando-a como uma “perda irreparável” para a instituição e a comunidade. A corporação expressou solidariedade aos familiares e amigos do delegado neste momento difícil e doloroso.

A nota reforça o reconhecimento do trabalho e dedicação de Leme à sua profissão e ao bem-estar da população. Sua morte é, de fato, uma grande perda para a Polícia Civil e para as comunidades onde atuou, deixando um legado de compromisso e competência no combate à criminalidade.

Com Jornal Regional