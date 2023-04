Planejando viajar no feriado de Tiradentes? Confira as interdições nas estradas de MG

Para quem planeja viajar durante o feriado da Semana Santa em Minas Gerais, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) alerta para a presença de pelo menos 335 pontos de atenção e interdição parcial ou total nas rodovias do estado. Os principais locais afetados se encontram nas regiões Central, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha.

Foto: Edésio Ferreira

Se você planeja viajar durante o feriado da Semana Santa, é importante ficar atento. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) identificou pelo menos 335 pontos de atenção e interdição parcial ou total nas rodovias de Minas Gerais. Os principais locais afetados se encontram nas regiões Central do Estado, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha.

Atualmente, de acordo com o levantamento realizado pela PMRv, há seis pontos de interdição total nas rodovias e 111 pontos de interdição parcial. Três dos bloqueios totais estão localizados no Sul de Minas, próximos ao estado de São Paulo. Na MGC-460, há dois pontos bloqueados, um no km 62 e outro no km 33, em São Lourenço. Outra interdição total está localizada na BR-459, no km 68, perto de Pouso Alegre, também no Sul do Estado.

Os pontos de atenção somam 218 em todo o Estado, enquanto as interdições parciais chegam a 111 até a manhã desta quinta-feira (20). Confira abaixo os pontos mapeados pela PMRv:

Da redação