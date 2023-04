‘A fé dele é que move a gente’: Bombeiros fazem surpresa para garotinho em tratamento contra câncer

Um garotinho de 10 anos em tratamento contra um câncer teve uma festa de aniversário que ficará para sempre em sua memória. Morador de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, o pequeno Athos luta contra o Linfoma Hopkins há 5 anos e sonha em fazer parte do Corpo de Bombeiros. A corporação, então, preparou uma surpresa para ele.

Foto: Reprodução Corpo de Bombeiros

À reportagem, o cabo Raul Pisquila Pires, que participou da celebração, conta que o garotinho foi levado para o aniversário de caminhão e ganhou até uma farda de presente. O militar disse que se sentiu prestigiado de poder levar alegria ao menino que tanto os ensina.

“Ele sim é o verdadeiro herói, o verdadeiro guerreiro que em meio a tanta adversidade mantém a fé, o sorriso. A alegria dele é contagiante! A gente então descobre que tudo, qualquer briga, qualquer coisa é nada perto da fé dele. É ela que move a gente”, disse, emocionado.

A festa aconteceu em um salão da cidade e foi organizada pelo produtor de eventos Andrygo Henrique, que se tornou grande amigo do garotinho. Os bombeiros logo embarcaram na ideia, mas Raul explica que o evento quase foi cancelado após o garotinho ter uma piora no quadro de saúde.

Surpresa para todos



“Infelizmente na semana do aniversário ele adoeceu, teve uma recaída, e ficamos apreensivos se iria ter festa ou não. Graças a Deus ele recebeu alta e o médico liberou ele no domingo, às 13h30, e a festa era às 16h”, conta o militar.

Antes do evento, os bombeiros realizaram uma surpresa para o menino no auditório do quartel, para onde o garotinho foi levado de surpresa. Ao chegar no local, ele foi ovacionado pelos amigos bombeiros. “Entreguei a farda pra ele e disse: ‘Athos, a partir de hoje você foi promovido, é um bombeiro como todos nós aqui’. Ele ficou bastante emocionado”, relembra o cabo Raul.

Athos ainda deu uma volta no caminhão da corporação ao lado da mãe, que se emocionou durante todo o tempo. Ele e os convidados da festa ainda tomaram um “banho” com a mangueira dos bombeiros ao final da comemoração.

A mãe dele, Claudia Alvarenga, disse que nunca vai se esquecer da felicidade que o filho sentiu naquele dia. “Eu me senti a melhor mãe do mundo! Eu não sabia de nada, foi uma surpresa para todos. A gente fica muito emocionada. Tenho muita fé de que ele vai ser curado e, quem sabe, ele não se torne bombeiro?”, disse ela.

