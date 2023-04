VÍDEO: bicicleta de atleta de BH roubada dias antes de competição importante é recuperada pela Polícia Militar

A Polícia Militar recuperou, na madrugada deste sábado (22), a bicicleta da atleta de Mountain Bike Hercília Najara, furtada em Belo Horizonte uma semana antes de uma das competições mais importantes da modalidade no Brasil.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A profissional passou por um pesadelo durante, nos últimos dias, após ter o equipamento furtado no Lourdes. Hercilia recorreu às redes sociais para pedir ajuda, pois, sem a bike, ficaria fora da competição.

A bicicleta foi encontrada totalmente desmontada no bairro Saudade, região Leste de Belo Horizonte, durante uma operação da polícia. Veja vídeo:

Após operação intensa da Polícia Militar, a bicicleta da atleta foi recuperada e devolvida pic.twitter.com/P0JyTpIP52 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 23, 2023

Atleta de BH chora ao recuperar bicicleta

Um vídeo mostra o momento em que Hercília Najara reencontrou a bicicleta. Ao ver o equipamento, a atleta se emocionou.

“Eu fui dormir ontem com certeza que o meu telefone iria tocar, eu tinha certeza que vocês iam achar”, disse ao policial que a acompanhou.

“Eu sonhei muito nesses últimos dias com esse momento e, graças a Deus, a polícia militar recuperou a minha bicicleta, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, com todo o engajamento que fizemos nas redes sociais”, disse Hercília.

“E ela está aqui, na minha frente. Estou muito feliz e muito, muito obrigada a todo mundo que contribuiu de alguma forma para que essa bicicleta estivesse aqui nas minhas mãos a tempo do pan-americano”, finalizou.

Da Redação com BHAZ