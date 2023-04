Médico é morto a facadas em Belo Horizonte; suspeito está internado em hospital psiquiátrico

Um médico, de 31 anos, identificado como Vinícius Soares Garcia, foi morto a facadas dentro do apartamento onde morava no Centro de BH, durante a tarde do último sábado (22). O corpo foi sepultado em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais. O suspeito do crime, de 30, está internado, sob escolta policial, no Hospital Psiquiátrico André Luiz, também na capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados até o prédio, que fica na Avenida Augusto de Lima, onde a chamada dava conta de que um homem havia esfaqueado outro.

Quando chegaram na porta do apartamento, os policiais já viram uma grande poça de sangue na porta. Os militares também tiveram notícias de que o suspeito tinha ido para o Hospital André Luiz, levado por familiares.

A partir daí, os militares se dividiram. Alguns permaneceram no apartamento, que precisou ter suas portas abertas por um chaveiro. Lá, foi encontrado o corpo de Vinícius, que foi ferido com 30 facadas, a maioria nas costas e no peito. Já outra parte dos policiais foram até o Hospital André Luiz, onde o suspeito estava sendo atendido. Ele tinha cortes na cabeça e na região torácica, lesão no pescoço e hematomas no corpo.

Aos policiais, o suspeito do crime afirmou que tinha conhecido Vinícius há cerca de 15 dias. Ele disse que passou as noites de quinta-feira (20) e sexta-feira (21) em companhia do médico e de outras duas pessoas, as quais ele não soube identificar.

Ainda segundo o suspeito, o médico não o teria deixado sair do apartamento, o ameaçando com uma faca. Durante uma luta, o suspeito afirmou ter tomado a faca da vítima, desferindo diversos golpes contra ele. Ao ver Vinícius caído no chão, ele disse ter tentado se matar.

No hospital, o suposto autor do crime foi identificado com um quadro de surto psicótico. Ele segue internado.

