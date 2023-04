Sargento da PM é preso após 'passar a mão' em mulher no interior de Minas

Um sargento da Polícia Militar foi detido na noite de sábado (22) por importunação sexual a uma mulher em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O marido da vítima também foi preso porque agrediu o homem.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pela rua depois de sair de um supermercado quando um homem passou a mão em suas nádegas por dentro da saia e tentou agarrá-la. Assustada, ela o agride com uma das sacolas que carregava e foge para casa.

De acordo com a mulher, o homem teria a ameaçado, mostrando a arma que portava e perguntando 'você não tem medo da minha arma?'. Ele foi surpreendido por um grupo de populares, que o agrediram com chutes e socos.

O companheiro da vítima, ao ficar sabendo do ocorrido, foi à rua atrás do autor. Quando encontrou o grupo de populares, agarrou o suspeito pelo pescoço, deu voz de prisão e o agrediu também. Segundo a PM, durante as agressões, a arma do sargento foi roubada.

Viaturas do tático móvel se deslocaram até o local e separaram a confusão. O sargento foi encaminhado para a Upa de Vespasiano para atendimento e preso em flagrante por importunação sexual. O companheiro da vítima foi preso pelo crime de lesão corporal.

Após abordagem dos militares, o sargento conta que estacionou no supermercado e o carro deu problema, então ligou para a esposa pedindo para acionar o seguro. Neste momento, ele viu uma mulher saindo do local e a seguiu.

O suspeito confessou ter passado a mão nas nádegas da vítima por cima da saia e a ter abraçado para uma 'conversa íntima'. Ele diz que foi agredido com uma sacola e sua arma caiu: 'está vendo o que você está fazendo? fez minha arma cair', mas nega ter a ameaçado com a pistola.

O sargento continua detido em um batalhão da cidade, aguardando o caso a ser julgado pela Justiça Militar

No domingo (23), a Polícia Militar emitiu uma nota detalhando a ocorrência registrada:

"Sobre a ocorrência na cidade de Vespasiano, envolvendo um policial, esclarece-se que uma guarnição da Polícia Militar se deparou com várias pessoas agredindo um indivíduo na rua, próxima à um supermercado no bairro Morro Alto, em Vespasiano.

Posteriormente, a equipe policial ouviu os envolvidos e constatou que o indivíduo agredido era um policial. Foram ouvidas as pessoas abordadas na ocorrência e segundo a mulher, que fora a vítima de importunação sexual, esta relatou que o policial agredido havia “passado a mão” por baixo da saia e tentado lhe abraçar sem o seu consentimento.

Nesta oportunidade, a vítima então o agrediu usando uma sacola de compras, sendo que o policial a ameaçou dizendo que estava armado. A vítima então correu para seu apartamento ali próximo do local. Em sua residência, esta comunicou ao seu marido que, após ter ciência dos fatos, saiu de casa e foi procurar o autor da importunação sexual.

Ao se deparar com o policial, o marido, acompanhado de outras pessoas, começou a agredir o autor até a chegada da viatura policial. Após tais diligências, o marido da vítima e o policial foram socorridos a uma UPA no próprio bairro Morro Alto.

O policial foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Vespasiano, uma vez que a ação ilícita enquadra-se em crime comum, uma vez que o policial estava de folga e trajando roupas civis.

Concomitante as ações da polícia investigativa, a PMMG instaurará procedimento apuratório a fim de esclarecer os fatos supracitados"

Da redação com Itatiaia