Gás para carro terá queda de preço em MG

Pela segunda vez neste ano, a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) vai reduzir as tarifas do metro cúbico do gás natural. Os novos preços entram em vigor na próxima segunda-feira (1/5) e terão validade por três meses. A tarifa da molécula para o setor industrial terá redução de 6,86%. A queda no valor do Gás Natural Veicular (GNV) será de 4,74% para os postos revendedores. Outros segmentos também terão diminuição nos preços, com exceção do residencial, cujo reajuste é anual e acontece sempre no mês de fevereiro.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O presidente da Gasmig, Gilberto Valle, ressalta que essa segunda redução consecutiva nos preços do gás natural é uma grande contribuição para o desenvolvimento da economia mineira. “Até o mês de julho, pelo menos, podemos garantir que os consumidores mineiros vão pagar menos pelo gás natural do que no ano passado. Isso vai proporcionar maior competitividade para indústria, comércio e também para os motoristas que utilizam o GNV”, afirma.

Em fevereiro, as tarifas da Gasmig já haviam sido reduzidas. A redução para o segmento automotivo (GNV) foi de 9,19% e para o industrial, de 5,8%. As novas tarifas foram homologadas pelo órgão regulador do Governo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), que disponibiliza em seu site os cálculos referentes aos novos preços que serão praticados até o fim do mês de julho.

A redução das tarifas foi possível por conta da diminuição dos custos de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras e pela Galp – empresas que têm contratos de suprimento com a Gasmig. Os custos caíram porque, entre janeiro e março, houve queda no preço médio do petróleo Brent e do dólar.

Com O Tempo