Serviço grátis já bloqueou mais de 30 mil celulares furtados ou roubados em MG; veja como usar

A Central de Bloqueio de Celulares do Estado de Minas Gerais (Cbloc) foi criada em julho de 2018 e, em pouco mais de quatro anos de operação, já inutilizou mais de 30 mil celulares furtados ou roubados. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) disponibiliza uma plataforma simples, rápida e segura para que os cidadãos possam solicitar o bloqueio do aparelho celular roubado ou furtado através do endereço cbloc.seguranca.mg.gov.br.

Imagem ilustrativa

O bloqueio do aparelho impede que o autor do crime possa ativá-lo na rede de telefonia móvel, contribuindo para a redução de roubos e furtos de celulares em Minas Gerais. Com o dispositivo inutilizado e sem possibilidade de ativação em nenhuma operadora, o valor do aparelho no mercado do crime diminui significativamente.

Desde a criação do sistema, houve uma queda de quase 70% no número de roubos registrados no estado, passando de 42.792 ocorrências em 2018 para 12.943 em 2022. Esse declínio nos índices se manteve mesmo durante o período pandêmico, quando houve uma redução na circulação de pessoas. No comparativo trimestral deste ano em relação a 2022, houve uma queda de 20% nos registros de roubo, passando de 3.365 para 2.669.

Além disso, os registros de furto também reduziram em 28% durante o período em que a plataforma está em funcionamento, passando de 56.354 em 2018 para 40.682 em 2022. A Cbloc também tem como objetivo inibir o roubo de celulares que ainda não foram vendidos para os consumidores, já que lojistas e transportadores podem bloquear os aparelhos subtraídos em crimes de roubo de carga, por exemplo.

A participação ativa da sociedade é fundamental para o sucesso da plataforma. Ao desestimular o uso dos aparelhos roubados, a prática desses crimes é inibida. "O serviço de bloqueio desestimula a prática desses crimes. Ao inviabilizar o lucro, o autor é desestimulado a novas práticas", observa Bernardo Naves, superintendente de Integração e Planejamento Operacional.

Aparelhos recuperados

No caso de recuperação dos aparelhos roubados ou furtados pelas autoridades policiais, o proprietário será contatado para retirá-los. O cidadão deverá se dirigir à unidade policial informada para retirar o aparelho celular, mediante preenchimento do Termo de Restituição. A autoridade responsável, através de um sistema próprio, fará o pedido de desbloqueio do aparelho via Anatel.

Da Redação com Agência Minas