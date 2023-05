Pai é feito refém com filho de sete anos em veículo, toma arma, mata um assaltante e fere outro em BH

Um roubo de carro terminou com um dos suspeitos morto e outro gravemente ferido por uma das vítimas, neste sábado (29), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Dom Cabral, na Região Noroeste. Pai e filho foram feitos reféns durante a tentativa de assalto.

Foto: Reprodução internet/Rede Globo

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do veículo e a criança, de aproximadamente sete anos, foram abordados por dois ladrões armados. Em determinado momento, o pai do menino começou a lutar com os bandidos, conseguiu tomar a arma de um deles e atingiu a dupla com vários disparos.

Uma testemunha disse aos policiais que viu o carro fazendo "zigue-zague" na pista antes de parar num canteiro. Em seguida, a criança desceu do veículo e começou a correr pedindo ajuda.

O menino contou que estava em um festival de pipa com o pai e que dois assaltantes entraram no veículo para roubá-lo.

Ainda segundo testemunhas, o homem logo saiu do carro, com as mãos sujas de sangue, parou o trânsito e pediu para as pessoas chamarem a polícia.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram os suspeitos baleados e um revólver calibre 38 dentro do carro, mas o pai e a criança já haviam ido embora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de um dos ladrões, que estava no banco de trás. O outro, no banco do motorista, foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII.

A partir da placa do carro, os policiais ligaram para o suposto proprietário do automóvel. Ele disse que estava no interior do estado e havia vendido o veículo para um amigo. No entanto, durante a conversa, a ligação caiu, e os militares perderam contato com o homem.

A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para saber mais detalhes sobre as investigações. Em nota, a instituição informou que apura as circunstâncias do fato e, até o momento, as vítimas não foram identificadas.

O suspeito de 24 anos que foi socorrido para atendimento médico recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime e está sob escolta policial.

O corpo do outro envolvido, também de 24 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) André Roquette para os exames necessários.

Da Redação com G1