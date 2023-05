Carro atinge moto em cruzamento e atropela estudantes em lanchonete em Contagem; veja vídeo do acidente

Uma adolescente de 17 anos está internada na UTI, após ter sido atropelada por um carro de passeio no bairro Novo Eldorado, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O acidente, ocorrido na noite desta sexta-feira (28), vitimou outras cinco pessoas.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Câmeras de vigilância de circuito externo registraram o momento em que uma moto desobedece à sinalização e entra, de uma vez, na rua Giovanni José Giotti, esquina com a Nabor Campos, quando é atingida por um carro de passeio.

Com a batida, o motoqueiro foi arremessado longe. Desgovernado, o veículo ainda invadiu uma lanchonete e atingiu seis pessoas que estavam no local. Três delas ficaram presas embaixo do carro. As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para hospitais. Veja vídeo:

Acidente entre moto e carro em Contagem deixa cinco feridos. Uma das vítimas está em estado grave no CTI do Hospital Municipal da cidade. pic.twitter.com/GTec2FTOfT — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 1, 2023

Das seis, cinco são adolescentes que estudam em um colégio da região. A jovem de 17 anos foi a que mais se feriu. Segundo a família, ela sofreu traumatismo craniano, queimaduras pelo corpo, cortes profundos acima dos olhos e em uma das pernas.

A vítima está internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de Contagem. Ela passa por cirurgia e, segundo o que os médicos disseram à família, há suspeita de que um pulmão e o baço tenham sido perfurados.

Já o motoqueiro, que é visto nas imagens sendo arremessado pelo carro com o impacto, teve apenas ferimentos leves. Ele recusou atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e conduziu o motorista, de 22 anos, e o motoqueiro, de 39, para a delegacia da Polícia Civil.

Quando o motoqueiro soprou o bafômetro, obteve-se a medida 0,06 mg/l (miligrama de álcool por litro de ar expelido). Ele foi autuado por infração de trânsito.

Da Redação com R7 Minas