Acidente entre dois ônibus deixa 27 feridos na Av. Antônio Carlos em BH

Um acidente envolvendo dois ônibus na avenida Antônio Carlos em BH, deixou 27 pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (1/5).

Foto: Divulgação CBMMG

Informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que uma vítima ficou presa às ferragens. Seis viaturas dos bombeiros e cinco do Samu se deslocaram ao local para atender à ocorrência.

A colisão foi entre um ônibus da linha 5106, que faz o trajeto Bandeirantes/BH Shopping, e um metropolitano da linha 505 H (Morro Alto/Hospitais, via Antônio Carlos). Veja o vídeo:

A Polícia Militar informa que os coletivos trafegavam pela via do Move e o ônibus metropolitano parou na estação Américo Vespúcio para desembarque. O motorista do outro ônibus não conseguiu parar e bateu na traseira. O homem não esclareceu se passou mal ou dormiu ao volante - ele diz não se lembrar do que aconteceu.

Os dois condutores participaram dos primeiros cuidados com as vítimas, e agora a Polícia Civil segue com a apuração das causas do acidente. Os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, que aferiu ausência de álcool no sangue.

Os passageiros feridos foram encaminhados a Unidades de Pronto-Atendimento (Upas), para o Hospital João XXIII, para o Odilon Behrens e o Risoleta Neves, distribuídos conforme a oferta de leitos e a gravidade dos ferimentos. A vítima em pior condição de saúde é a que ficou presa às ferragens, que sofreu várias lesões.

Algumas pessoas falaram sobre confusão mental e outras serão avaliadas por médicos para constatação de lesões ou traumas.

Da Redação com EM