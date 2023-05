Motorista que voltava de casamento em Sete Lagoas morre em acidente na BR-040

O corpo de um motorista de 29 anos foi encontrado no veículo dele, após ter sofrido um acidente na madrugada desse domingo (30/4) na rodovia BR-040, em Caetanópolis, região central de Minas Gerais.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que foi identificada como Marcelo Oliveira Rodrigues, voltava de um casamento em Sete Lagoas.



O condutor, que era de São José da Lagoa, segundo testemunhas, transitava pela BR em direção a Cordisburgo, quando perdeu o controle da direção, e o veículo saiu da pista, indo para uma área de vegetação. Ele estava próximo do km-455, no sentido Brasília.

O veículo, um Fiat Uno, foi encontrado pelos policiais somente na tarde de domingo. O motorista estava sozinho no carro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia.

Da Redação com EM