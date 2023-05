Cemig lança promoção exclusiva: participe e concorra a 2 anos sem pagar conta de luz

A Cemig lançou a promoção "2 anos sem conta Cemig", que oferece até dois anos de contas de luz pagas como prêmio para incentivar os clientes a aderirem às formas digitais de pagamento e atendimento. Os participantes devem se cadastrar no site oficial e concorrerão a 64 prêmios ao longo do ano. Cada vencedor receberá R$ 5 mil convertidos em desconto na conta de luz, que poderá ser utilizado em até dois anos. Quanto mais digital o cliente, mais chances terá de ganhar.

Foto: SeteLagoas.com.br

A partir desta terça-feira (2), terá início a promoção "2 anos sem conta Cemig", que sorteará até dois anos de contas de luz pagas como benefício. O principal objetivo da ação é incentivar que os clientes optem pelas formas digitais de pagamento e atendimento disponibilizadas pela empresa.

Para participar, é necessário fazer um cadastro pessoal no site cemig.com.br/2anossemconta. O primeiro sorteio ocorrerá no dia 24 deste mês e será válido para quem se cadastrar até o dia 15.

Ao longo do ano, a promoção sorteará 64 ganhadores, com quatro sorteados a cada 15 dias. Cada vencedor receberá um prêmio de R$ 5 mil convertido em desconto na conta de luz, que poderá ser utilizado em até dois anos. A promoção terá validade até o final de 2023.

Foto: Divulgação/Cemig

Quanto mais digital for o cliente, maiores as chances de ganhar. Para receber números da sorte, é possível cadastrar os dados da conta de luz utilizando o QR code do PIX, cadastrar-se para receber a conta por e-mail e/ou atualizar os meios de contato do titular da conta de luz por meio do aplicativo Cemig Atende.

Para mais informações sobre a promoção, acesse o site oficial da empresa.

Da redação com O Tempo