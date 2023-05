Minas recebe 100 mil doses da vacina contra meningite C e nova remessa deve chegar nesta quarta

Minas Gerais recebeu 100 mil doses da vacina contra meningite C nessa terça-feira (2). A expectativa inicial era de que 400 mil doses fossem entregues pelo Ministério da Saúde ao Estado. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o restante da remessa deve chegar à Minas a partir desta quarta (3).

Foto: SES-MG

De acordo com o órgão, as doses serão distribuídas de acordo com a demanda dos municípios, que devem solicitar o número necessário dos imunizantes para a Unidade Regional de Saúde de referência. Segundo a SES, as doses foram entregues na Central Estadual de Rede de Frio para conferência e armazenamento adequado.

"As doses serão distribuídas para o atendimento da vacinação de rotina, seguindo as orientações do Calendário Nacional de Vacinação, e o atendimento ao público ampliado acontecerá de acordo com a disponibilidade de doses e o consequente envio dos imunizantes por parte do Governo Federal", informou.

Ainda conforme o governo de Minas, cada município tem autonomia para implementar estratégias de vacinação em seu território.

Com Hoje em Dia