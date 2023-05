Adolescente morre esperando atendimento do Samu e mãe denuncia 'deboche' de atendente em MG

Um jovem de 13 anos morreu no último sábado (29) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, enquanto aguardava transferência para o Hospital das Clínicas da cidade. A mãe do estudante afirma que foi atendida pelo Samu em tom de deboche. A Polícia Civil investiga o caso.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcelo Gabriel Aparecido Dias Silva, de 13 anos, sofria de bronquite e asma. Ele foi levado pela mãe para a UPA da Criança por volta das 18h de sexta-feira (28), queixando-se de falta de ar. O jovem também era jogador das categorias de base do Nacional Futebol Clube, do Uberaba. Na UPA, a criança foi tratada com bombinhas de asma, recebeu a prescrição para Celestamine e recebeu alta na sequência.

Na manhã de sábado (29), Marcelo voltou a UPA sentindo muito cansaço e dificuldade de respirar. Após passar por um raio-x, o jovem foi diagnosticado com pneumonia e foi internado. De acordo com a ocorrência, o jovem recebeu oxigênio e vários medicamentos, já que reclamava de dores nas costas.

Resposta irônica do Samu

Após a saturação do oxigênio cair para 86%, a médica do plantão informou que Marcelo precisaria ser transferido para o Hospital das Clínicas da cidade. O problema é que o Samu exige que pacientes neste tipo de situação sejam intubados antes da transferência e o equipamento da UPA estava estragado. De acordo com a ocorrência, o processo de oxigenação do jovem foi feito manualmente.

Aos policiais, a mãe relatou ter entrado em contato com o Samu para pedir a transferência do filho, que estava com o estado de saúde “extremamente delicado” e em uma unidade de saúde sem os equipamentos necessários. Segundo a ocorrência, a atendente do Samu relatou à mãe de Marcelo que não havia nenhuma viatura disponível, já que a última havia saído para atender uma vítima de acidente de trânsito.

A mãe afirma que a atendente do Samu agiu com deboche e perguntou se “era para a equipe arremessar o socorrido para fora da ambulância” para poder atender o jovem. Pouco depois, uma médica do Samu entrou em contato com a UPA para informar que Marcelo só seria transferido se estivesse entubado, mas, momentos depois, entrou em contato novamente para avisar que a ambulância havia apresentado defeito nos freios. Marcelo não resistiu e morreu no início da noite de sábado (29).

Com Itatiaia