VÍDEO: Bombeiros de BH fazem surpresa a fã mirim com doença na visão que sonha salvar vidas

Um garotinho de 8 anos, morador do bairro Planalto, região Norte de BH, recebeu uma visita pra lá de especial nesta quarta-feira (3). Apaixonado pelos bombeiros, o pequeno Caio Isak Miranda Alves Abreu foi surpreendido pela corporação que esteve na casa dele com direito a viaturas, giroflex ligado e muito barulho.

Foto: Divulgação CBMMG

Tudo começou depois que o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres recebeu, no dia 21 de abril, a visita do garotinho. A mãe do Caio, Daniele Alves de Abreu, se apressou em realizar o sonho do filho de conhecer os bombeiros após descobrir que o garoto pode perder completamente a visão em razão de uma doença autoimune.

É que, em breve, ele será submetido a uma cirurgia que tem 90% de risco de perda da visão. Diante disso, Caio reforçou o pedido com a mãe e com a avó para a realização da visita, para que pudesse experimentar de perto a sensação de ser bombeiro por alguns minutos.

Surpresa

Na visita, o pequeno desceu de rapel, vestiu o roupão de combate a incêndio, utilizou mangueiras e esguicho, conheceu os cães de busca, tripulou uma viatura e saiu com a mais pura felicidade estampada no rosto.

Comovidos com a história do garotinho, os militares do Bemad resolveram retribuir a visita com uma incrível surpresa para o menino nesta quarta-feira (3). Na ocasião, ele foi presenteado com a própria farda e com uma viatura dos bombeiros de brinquedo.

O gesto emocionou tanto o garotinho quanto a mãe dele e os próprios militares envolvidos na surpresa. Veja vídeo:

Bombeiros fazem surpresa para menino com doença rara: 'dia mais feliz' pic.twitter.com/2fEzagCDSF — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 4, 2023

Da Redação com BHAZ