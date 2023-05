Governo de Minas convoca 1.000 excedentes aprovados em concurso da Educação

O Governo de Minas Gerais nomeou 1.000 novos profissionais aprovados em concurso público para trabalhar em escolas estaduais, iniciando a primeira rodada de nomeações de um total de cerca de 5.000 excedentes aprovados em 2017. Os novos profissionais atuarão em 221 municípios do estado. A iniciativa tem como objetivo valorizar os profissionais e melhorar a qualidade da educação. O governo planeja publicar outras quatro rodadas de nomeações nos próximos meses e está em andamento um novo concurso para preencher quase 20.000 vagas em várias áreas da educação.

Imagem: Dirceu Aurélio / Imprensa-MG

Nesta sexta-feira (5), o Governo de Minas Gerais anunciou no Diário Oficial a nomeação de 1.000 novos profissionais aprovados em concurso público para trabalhar nas escolas da rede estadual de ensino. Essa é a primeira rodada de nomeações de um total de cerca de 5.000 excedentes aprovados no concurso público da Educação em 2017.

As nomeações dizem respeito aos candidatos aprovados no Edital SEE nº 07/2017 para cargos de Professores de Educação Básica (PEB). Eles irão atuar em 221 municípios pertencentes às 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) do estado.

"Com o objetivo de valorizar ainda mais os profissionais e fortalecer a qualidade da educação em todo o estado, o Governo de Minas está retomando as nomeações, começando com esse grupo de excedentes aprovados no último concurso. Esta é a primeira de outras quatro rodadas de nomeações que serão publicadas nos próximos meses. Isso é muito importante não só para aumentar o número de servidores efetivos, mas também para reforçar as políticas educacionais da rede estadual de ensino", afirma a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Ribeiro.

Os candidatos nomeados passarão por exames admissionais realizados pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG/MG), nas datas e horários informados neste link.

Desde o início desta gestão, várias ações voltadas para a valorização do profissional foram realizadas, incluindo a retomada das nomeações. Desde 2019, o Governo de Minas já nomeou 14 mil servidores aprovados em concursos públicos da Educação.

Novo concurso

Atualmente, está em andamento um novo concurso para preencher um total de 19.878 vagas, incluindo 13.121 vagas para Professor de Educação Básica, 3.393 para Assistente Técnico de Educação Básica, 1.656 vagas para Especialistas em Educação Básica, além de oportunidades para Técnico de Educação (311), Analista Educacional (407), Inspetor Escolar (438) e Analista de Educação Básica (552). A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi a vencedora do certame para a execução do concurso e o edital está em fase de elaboração.

