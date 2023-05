Estoques de sangue estão em estado crítico alerta Hemominas; veja como doar

Os estoques de sangue estão em estado crítico em Minas Gerais, alerta a Fundação Hemominas. Pelas redes sociais, a instituição disse que os estoques dos tipos O e A (positivos e negativos) estão bem baixos, e convocou doadores.

Foto: Reprodução Internet/Agência Brasil

Os critérios básicos para avaliar quem se encontra ou não apto a doar sangue são aqueles estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgãos responsáveis pela legislação nacional de hemoterapia.

A fundação ainda observa outros critérios, fundamentados em literatura nacional e internacional, visando à proteção e segurança de doadores e receptores.

De maneira geral, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. As com mais de 60 anos só podem doar caso já tenham realizado uma doação antes dos dessa idade. Independente do sexo, devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações. Se você doou em outro serviço de hemoterapia, apresente um comprovante para poder doar. As doações podem ser agendadas por aqui.

Doar sangue é um ato nobre, de responsabilidade com o próximo. As doações são importantes para abastecer o estoque de hospitais pelo estado, de forma a assegurar a transfusão de sangue em casos cirúrgicos e para atendimentos de acidentes.

Da Redação com BHAZ