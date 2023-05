Homens são detidos pela Guarda Municipal após acidente com BMW em BH

A Guarda Civil Municipal deteve, na manhã deste sábado (6), dois homens que tentavam fugir de um acidente na avenida do Contorno, em Belo Horizonte. O veículo em que eles estavam com outros dois colegas, uma BMW, bateu violentamente em um controlador de semáforo e deixou o equipamento destruído.

Foto: Reprodução Internet/Rede Globo

Quando a equipe da Guarda chegou, na altura do número 5.800, não encontrou ninguém, mas testemunhas apontaram a dupla que fugia do local. Eles foram abordados a dois quarteirões de distância do local e discutiam sobre o acidente.

Ao se aproximarem dos homens, os guardas perceberam que os “dois ocupantes do veículo apresentavam claros indícios de estarem sob efeito de álcool”. Os agentes decidiram realizar uma abordagem completa, com o objetivo de garantir a segurança dos envolvidos e esclarecer os fatos. Durante a revista pessoal, um dos homens foi flagrado portando alguns comprimidos de ecstasy.

Os envolvidos se apresentaram como médicos aos guardas. No carro, foram localizados copos de cervejas personalizados com o termo “Medicina”, além de comprimidos e seringas. Eles disseram que voltavam de uma festa, quando o motorista, de 27 anos, perdeu o controle ao entrar na avenida do Contorno. Ele estava com sinais de embriaguez, mas rejeitou fazer o teste de bafômetro.

Imagens de câmeras de segurança mostram que quatro pessoas saíram do veículo após a batida, mas só dois foram encontrados. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Trânsito da Polícia Civil.

Da Redação com Otempo