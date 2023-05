Morte de bebê que teria sido decapitado durante parto em BH e apurada pela Polícia Civil

A morte de um bebê na hora do parto, supostamente após ter a cabeça arrancada pela médica no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, é investigada pela Polícia Civil. O caso aconteceu no último dia 1º de maio e foi denunciado neste domingo (7 de maio) pela família da criança, que está completamente abalada.

Foto: Reprodução Internet

Por meio de uma nota, a instituição policial confirmou que instaurou um inquérito para apurar as "causas e circunstâncias" do ocorrido. "A PCMG esclarece que procedimentos estão sendo realizados com o intuito de elucidar o caso. Tão logo seja possível, outras informações serão divulgadas", completou a Polícia Civil.

O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) também foi questionado se algum procedimento interno será aberto e se a médica pode ter o seu registro cassado, porém, a instituição ainda não se posicionou.

A mãe da criança, uma mulher de 34 anos, registrou um boletim de ocorrência após a morte do filho no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o registro, feito dois dias depois na Polícia Civil, a gestante contou que estava com 28 semanas e teve pressão alta. Por causa disso, ela ficou internada na unidade de saúde, onde foi optado pelo parto induzido.

Da Redação com OTempo