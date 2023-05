Recém-nascido é encontrado dentro de sacola plástica em linha de trem e mãe é detida

Um bebê recém-nascido foi abandonado e encontrado dentro de uma sacola plástica, na linha férrea do bairro Marimbá, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (8). A mãe da criança, uma adolescente de 16 anos, foi localizada e detida pela polícia. O quadro de saúde do bebê é estável e ele não corre risco de morrer.

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Segundo o aspirante Assis, do 33° Batalhão de Polícia Militar, populares ouviram o choro da criança e a levaram para a UPA do bairro Vianópolis. Na unidade, uma equipe do SAMU prestou socorro ao recém-nascido e o encaminhou para o Centro Materno-Infantil.

Após uma série de levantamentos, os militares conseguiram identificar e localizar a mãe do bebê. De acordo com o aspirante, a adolescente estava em estado de choque e não conseguiu dizer se o recém-nascido foi retirado do útero após alguma prática abortiva ou se teve a participação de outra pessoa. A menor tentou esconder a gravidez da mãe.

Uma perícia técnica da Polícia Civil esteve no local onde o bebê foi abandonado e a menor foi encaminhada para atendimento médico, acompanhada da mãe. Após o atendimento, o Conselho Tutelar foi chamado e a adolescente foi conduzida para uma delegacia. O bebê permanece internado na maternidade de Betim, com quadro de saúde estável.

Com Hoje em Dia