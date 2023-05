Veja dicas para evitar acidentes com motos e bicicletas no trânsito

Ciclistas e motociclistas estão mais suscetíveis a sofrerem acidentes com possibilidade de morte ou graves lesões por possuírem menos proteção do que os condutores de automóveis, cercados por duas toneladas de aço. No Maio Amarelo, movimento de conscientização para redução de acidentes, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) lembra que, no trânsito, o maior protege o menor.

De acordo com dados da corporação, somente no ano passado foram atendidas cerca de 1,5 mil ocorrências envolvendo ciclistas. Já em relação aos motociclistas, a corporação atendeu no último ano cerca de 14 mil ocorrências.

Foto: CBMMG / Divulgação

No sábado (6/5), um ciclista foi atropelado na MGC-356, no bairro Olhos D’Água, região Oeste de Belo Horizonte, enquanto treinava no acostamento, com um amigo, para uma competição de triatlo. O ciclista, de 34 anos, foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII, onde permanece internado. Na manhã de segunda-feira (8/5), um motociclista morreu ao sofrer um acidente e, em seguida, ser atropelado por uma carreta na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Conforme a Lei 9.503, artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sobre normas de circulação e conduta, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.

Neste sentido, os condutores de veículos automotivos precisam ter atenção redobrada e adotar uma direção preventiva em relação aos veículos de duas rodas, se atentando para os pontos cegos e respeitando a distância recomendada de 1,5 metros, em qualquer via. Abaixo, confira mais dicas de segurança.

Condutores de veículos automotores:

Guarde distância lateral de segurança de 1,5 metro;

Respeite a sinalização e velocidade da via;

Reduza a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar o ciclista;

Nas vias onde não houver espaço suficiente para manter a distância de segurança, aguarde o melhor momento para realizar a ultrapassagem;

Ao descer do veículo, cuidado ao abrir as portas.

Ciclistas:

Utilize equipamento de proteção individual como capacete e roupas com faixas refletivas;

Utilize as ciclovias sempre que possível;

Utilize dispositivos de iluminação de segurança;

Sinalize sempre que for realizar conversões;

Cuide da hidratação e da alimentação;

Fique atento aos pontos cegos, principalmente dos veículos maiores, como ônibus e caminhões;

Verifique as condições dos pneus.

Motociclistas:

Utilize equipamento de proteção individual como capacete;

Mantenha a manutenção da moto em dia;

Respeite a sinalização e velocidade da via;

Redobre a atenção ao trafegar nos corredores;

Fique atento aos pontos cegos, principalmente dos veículos maiores, como ônibus e caminhões;

Em dias de chuva, reduza a velocidade.

Da Redação com Agência Minas