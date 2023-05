Vídeo: Acidente envolvendo ônibus e carreta resulta em incêndio e fecha trecho da BR-365, entre Patrocínio e Iraí de Minas

Uma colisão entre uma carreta e um ônibus na manhã de quarta-feira (10) resultou em um incêndio de grandes proporções e interditou um trecho da BR-365, entre Patrocínio e Iraí de Minas. Segundo informações do corpo de bombeiros, não houve feridos graves no acidente. Testemunhas relataram que o incidente foi causado por um confronto entre dois caminhoneiros que pararam seus veículos na rodovia. O acidente envolveu cinco veículos ao todo, incluindo dois caminhões, duas carretas e um ônibus. As equipes de bombeiros conseguiram controlar as chamas, porém o tráfego continua em meia pista, operando no sistema pare e siga, por tempo indeterminado.

Foto: Reprodução/ VÍdeo

Na manhã de quarta-feira (10), ocorreu uma colisão entre uma carreta e um ônibus na BR-365, entre Patrocínio e Iraí de Minas. O impacto resultou em um incêndio de grandes proporções, o que levou à interdição do trecho, segundo o corpo de bombeiros. Não houve feridos graves.

Segundo testemunhas, dois caminhoneiros pararam seus veículos na rodovia e entraram em confronto, causando um grave acidente quando outros veículos não conseguiram evitar a colisão.

De acordo com informações oficiais da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu cinco veículos, incluindo dois caminhões, duas carretas e um ônibus.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Patrocínio foram enviadas ao local e conseguiram controlar as chamas. O tráfego foi completamente interrompido nos dois sentidos por aproximadamente duas horas. No momento, o trânsito segue em meia pista, operando no sistema pare e siga, por tempo indeterminado.

Na manhã de quarta-feira (10), ocorreu uma colisão entre uma carreta e um ônibus na BR-365, entre Patrocínio e Iraí de Minas. O impacto resultou em um incêndio de grandes proporções. Não houve feridos graves.

📹: Reprodução/Internet pic.twitter.com/GfWPcpDdQS — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 10, 2023

Da redação com G1