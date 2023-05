Alerta de golpe: páginas prometem altos descontos no pagamento do IPVA via PIX

Sites falsos e links com ofertas de descontos de até 25% no valor do IPVA 2023, com pagamento via PIX. Essa tem sido a estratégia adotada por golpistas para roubar o dinheiro dos contribuintes mineiros. A fraude mais comum são páginas na internet que imitam o site oficial da Secretaria de Fazenda (SEF) e geram um QR Code para o dinheiro cair direto na conta dos golpistas.

Muitas dessas páginas são patrocinadas e aparecem em destaque nas pesquisas feitas no Google, Yahoo e Bing. A aparência das páginas é muito similar ao site da Secretaria de Fazenda. Ao abri-las, preencher os dados e avançar, o usuário abre um QR Code que na verdade direciona o dinheiro à conta do golpista.

Por isso, é importante conferir se você não está acessando um link diferente dos apresentados acima. Outra dica: a página real da SEF sempre exige o sistema de segurança reCAPTCHA (aqueles quadrinhos que te pedem para marcar onde aparece um semáforo, bicicleta, carro, entre outros objetos na imagem, sabe?).

Por último, confira o nome do favorecido ESTADO DE MINAS GERAIS e CNPJ 18.715.615/0001-60.

