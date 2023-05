Estudante tenta esfaquear colega e causa pânico em escola de MG

Um jovem de 19 anos foi preso após tentar esfaquear um colega de 16 anos na Escola Estadual Nossa Senhora da Lapa, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, nessa terça-feira (9). Ambos são estudantes do segundo ano do Ensino Médio. O rapaz teria se irritado com frases irônicas e anônimas escritas no quadro. O caso é investigado.

O diretor da escola contou que o suspeito não tinha problemas com indisciplina — Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após receber a informação de que havia um estudante com faca na escola, causando pânico na instituição de ensino. Os militares foram até o local e se depararam com vários alunos saindo do colégio. Pais de estudantes portavam pedaços de madeira e de ferro.

O estudante foi localizado, detido e enviado para a delegacia. Aos policiais, ele contou que estuda em horário integral, que saiu para almoçar e voltou com a faca. Ele ainda afirmou que chamou a vítima para conversar, “colocou pressão” e a ameaçou com faca, mas não se lembra do que falou, por estar muito nervoso.

A vítima, por sua vez, relatou que não é amigo do jovem e que só o conhece por estudar na mesma sala. Ele disse que o rapaz viu a frase “como é amigo!” escrita no quadro e voltou do almoço falando frases desconexas, questionando quem teria escrito a mensagem. O diretor da escola, por sua vez, contou que o suspeito não tinha problemas com indisciplina.

O rapaz foi preso, e o caso será investigado. Duas adolescentes de 15 anos precisaram de atendimento médico após o ocorrido. Uma delas está grávida de 8 meses e ficou muito nervosa com a situação. A outra acabou se machucando em meio ao pânico generalizado.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais destacou que todas as medidas estão sendo tomadas na instituição de ensino, e que a direção agiu rapidamente para contornar a situação.

Leia nota completa

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a direção da Escola Estadual Nossa Senhora da Lapa, em Virgem da Lapa, agiu rapidamente e conseguiu contornar a situação, nesta terça-feira (9/5). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e o autor do fato, que é maior de idade, foi preso e conduzido para a delegacia.

A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Araçuaí esteve na unidade de ensino, acompanhando as famílias de perto e orientando os servidores acerca dos procedimentos a serem realizados para o retorno seguro das atividades pedagógicas. Além disso, a equipe do Núcleo de Apoio Educacional (NAE) que atende as escolas do município está prestando todo apoio e assistência às famílias, e continuará acompanhando o caso.

É importante destacar também que o Governo de Minas desenvolve diferentes ações com foco na prevenção para enfrentar possíveis situações de violência, por meio de atividades educativas junto aos estudantes e às comunidades escolares, além do mapeamento e das ações policiais em áreas sensíveis, sempre com o objetivo de promover a paz no ambiente escolar. Reforçamos, ainda, que a escola é um ambiente democrático, pautado pelo exercício pleno do respeito e da cidadania, sem tolerância para atos e discursos que estimulem e promovam a violência.

Com O Tempo