'Muito frio': Homem confessa ter matado a própria mãe e a filha em MG

Um homem de 24 anos confessou ter matado a própria mãe, uma mulher de 44 anos, e a filha, uma menina de 6, em Santa Luzia, distrito de Caratinga, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, o suspeito não demonstrou arrependimento.

Homem morava com a mãe e a filha em uma casa na zona rural de Caratinga — Foto: Redes sociais / reprodução

“É um cara muito frio. Não demonstra remorso, não chora”, afirmou o delegado Sávio Morais, da delegacia de Caratinga. A mulher foi morta a pauladas, enquanto a menina teria sido asfixiada. A motivação dos assassinatos é desconhecida, e o suspeito estava sob efeito de droga quando confessou o crime.

As autoridades foram comunicadas do caso após o corpo da mulher ser localizado em uma área de mata. A Polícia Militar (PM) foi à casa onde ela morava e encontrou o homem, que caiu em contradições e não soube dizer sobre o paradeiro da filha, que, até então, estava desaparecida.

Na delegacia, o homem voltou a entrar em contradições até que confessou os assassinatos e revelou a localização do corpo da filha. “A menina estava em um local de mata, enrolada em um lençol. As condições do corpo indicam que a causa da morte foi asfixia, mas apenas o exame de necrópsia irá concluir”, disse o delegado Sávio Morais.

O homem está separado da mãe da criança. Os dois são pais de outra filha, uma menina de 4 anos, que mora com a mulher. Segundo a Polícia Civil, a criança assassinada havia decidido morar com o pai e com a avó paterna com a separação do casal.

Com O Tempo