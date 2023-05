Pesquisa busca identificar desafios no Ensino Médio em Tempo Integral em Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) está convocando todos os profissionais da educação, como diretores, coordenadores, especialistas, professores e estudantes de escolas integrais do estado para participarem de uma pesquisa online sobre o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). A Pesquisa de Acompanhamento e Desenvolvimento do Integral (Padi) estará disponível até 19/5 e tem como objetivo identificar os principais desafios enfrentados, medir seus impactos e subsidiar a definição de estratégias e ações de apoio às escolas nas necessidades identificadas.

Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG

Para responder à pesquisa, é necessário que o diretor da escola que oferece o EMTI, o especialista em Educação Básica Coordenador Geral do EMTI, cinco professores e 40 estudantes dessa modalidade por unidade participem. Todas as unidades que oferecem o Ensino Médio em Tempo Integral serão avaliadas na pesquisa.

Formulários para cada público:

- Formulário do Diretor

https://survey.sogolytics.com/r/20231_MG_D

- Formulário do Especialista de Educação Básica Coordenador Geral

https://survey.sogolytics.com/r/20231_MG_EEBCG

- Formulário do Professor

https://survey.sogolytics.com/r/20231_MG_P

- Formulário do Estudante

https://survey.sogolytics.com/r/20231_MG_E

O tutorial para o preenchimento do formulário está disponível neste link (é necessário e-mail funcional). Após a coleta das respostas, haverá uma devolutiva com indicadores de 0% a 100% dentro dos componentes e eixos do Ensino Médio Integral. Será possível gerar um relatório individualizado com os resultados de cada escola que alcançar os critérios mínimos de número de respostas por público.

Em seguida, será realizado um plano de ação para abordar os pontos de melhoria identificados, por meio de uma oficina prioritária. A implementação desse plano será acompanhada em reuniões periódicas pela equipe de implantação do Estado, que será responsável por monitorar o progresso.

Da Redação com Agência Minas