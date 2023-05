Secretaria Estadual de Saúde recomenda que municípios ampliem vacinação contra influenza

Com o intuito de reduzir a ocorrência de infecções respiratórias e colaborar com a diminuição das consultas médicas, internações e óbitos durante o outono e o inverno, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) sugere a ampliação da oferta da vacina influenza para toda a população que não recebeu a vacinação, a partir dos seis meses de idade. A recomendação segue a diretriz do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, conforme uma nota técnica divulgada na última sexta-feira (12/05), e já está em vigor.

Foto: Pedro Gontijo / Imprensa MG

Essa medida visa, sobretudo, beneficiar aqueles que não fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. No entanto, é enfatizada a importância da imunização para gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças menores de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais. "Ademais, recomenda-se que os registros pelos municípios das doses administradas da vacina influenza nos grupos prioritários atendam à prioridade na inclusão de dados nos sistemas de informação", afirma Josianne Dias Gusmão, coordenadora estadual do Programa de Imunizações da SES-MG.

A ampliação da vacinação deve ser realizada de acordo com a disponibilidade de doses e a estratégia definida pelos municípios, que são responsáveis por operacionalizar a imunização da população em suas regiões. As doses são enviadas pelo Ministério da Saúde para a SES-MG, que as repassa para os municípios por meio das Unidades Regionais de Saúde.

Em Minas Gerais, já foram recebidas neste ano sete remessas do imunizante, totalizando 6.544.000 doses. Até a última sexta-feira (12/05), foram aplicadas 2.374.133 doses da vacina em Minas Gerais, segundo dados do Ministério da Saúde, disponíveis aqui.

"A vacina é a maneira mais eficaz de prevenir casos graves e mortes causadas pela influenza. Por isso, recomendamos a todas as pessoas com mais de seis meses de idade que procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e se vacinem", conclui Josianne Gusmão.

Da Redação com Agência Minas