Rua Direita em Ouro Preto entra para lista de mais bonitas do mundo, destaca site de viagens

Quem já visitou Ouro Preto, cidade no centro de Minas Gerais, certamente passou ou ouviu falar da Rua Conde de Bobadela, também chamada de Rua Direita. Recentemente, essa rua foi eleita uma das mais belas do mundo pela plataforma de viagens Booking. A Rua preserva a arquitetura colonial da cidade e abriga restaurantes, cafés e lojas de artesanato. Ela está entre as seis ruas mais bonitas do mundo e é a única do Brasil a constar na lista divulgada pela plataforma.

Rua Direita em Ouro Preto-MG. Foto: Google Street View (mar. 2022) / Reprodução

"Essa classificação destaca a rua como um local inesquecível para os turistas e um destino perfeito para quem deseja compartilhar fotos da viagem em suas redes sociais", ressalta a Agência Minas. A rua conserva os casarões encantadores que representam a arquitetura colonial da cidade, proporcionando aos visitantes uma experiência encantadora. Confira onde fica a rua ela nesse mapa.

A Rua Conde de Bobadela recebeu o apelido de Rua Direita por ser uma das ruas que ficava à direita da principal igreja da cidade. "No passado, esses endereços eram habitados pela aristocracia local. O mesmo pode ser visto em outras cidades, como Mariana e São João del-Rei."

O nome Conde de Bobadela é uma homenagem a António Gomes Freire de Andrade, que foi governador da capitania do Rio de Janeiro entre 1733 e 1763. Ele foi o primeiro a receber o título de "Conde de Bobadela", concedido pelo rei José I de Portugal em 1758.

Outras ruas que também foram consideradas belas e memoráveis de acordo com o ranking são a Duval Street, nos Estados Unidos, a Rua Caminito, em Buenos Aires, a Spiegelgracht, em Amsterdã, a Via Celio Vibenna, em Roma, e a Yonge Street, em Toronto.

Quanto a Ouro Preto, a cidade histórica está entre as cinco cidades que valem a pena visitar, segundo o Booking. Com uma origem que remonta ao final do século XVII, a cidade recebeu esse nome após a Independência do Brasil, quando se tornou a capital da província de Minas Gerais, título que manteve até o final do século XIX.

"O destino tem uma grande importância histórica para o país, pois desempenhou um papel central durante a Corrida do Ouro, com a extração de metais preciosos e pedras preciosas na região. Atualmente, quem visita a cidade, reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, encontra ruas de paralelepípedos, casarões coloniais, obras de arte de renomados artistas locais, edifícios tombados, igrejas centenárias, museus e muitas outras atrações. Para aqueles que desejam mergulhar na história de Ouro Preto, é possível até mesmo visitar minas de metais preciosos desativadas", destaca a plataforma.

Da Redação com Itatiaia