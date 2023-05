Por ano, acontecem 1650 casamentos envolvendo menores de idade em Minas

Conforme a associação nacional de cartórios no Brasil, Minas Gerais possui uma média 1.650 casamentos ao ano envolvendo menores de 18 anos - o caso de uma adolescente de 16 anos que fez voto matrimonial com o prefeito de uma cidade no interior do Paraná (e com 65 anos de idade), chamou a atenção para a legislação vigente no país.

A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pelo levantamento, relata que nos últimos cinco anos houve uma redução de 28% no número destas celebrações desde a aprovação, em 2019, da Lei Federal nº 13.811/2019, que estabeleceu a idade mínima de 16 anos para o casamento, alterando assim a redação do artigo 1.520 do Código Civil que antes permitia, em caso de gravidez, o casamento de menores de 16 anos.

Em 2018 foram registrados um total de 775 matrimônios envolvendo menores no estado, enquanto que em 2019 foram totalizados 2.199 casamentos nesta configuração. Em 2020 o número caiu para 1.752, passando para 1.949 em 2021 e 1.576 em 2022. Já neste ano, até o mês de março, foram totalizados 332 matrimônios envolvendo menores.

No período de 2018 a março de 2023 foram registrados 220 casamentos onde ambos os cônjuges são menores. Foram 13 realizados em 2023, 52 em 2022, 50 em 2021, 38 em 2020, 54 em 2019 e 13 em 2018. Também neste período foram realizados 291 matrimônios onde as mulheres são maiores de idade e os homens são menores de idade. Foram 14 até março deste ano, 59 em 2022, 67 em 2021, 50 em 2020, 74 em 2019 e 27 em 2018.

Da mesma maneira, entre 2018 a março de 2023 foram realizados 8.281 matrimônios onde os homens são maiores de idade e as mulheres são menores de idade. Foram 318 até março deste ano, 1.517 em 2022, 1.882 em 2021, 1.697 em 2020, 2.125 em 2019 e 742 em 2018. Já os casamentos homoafetivos totalizaram 28 celebrações envolvendo menores. Foram 1 em 2020, 21 em 2019 e 6 em 2018. Nesta configuração foram 2 casamentos onde ambos os nubentes eram menores, ambos em 2019.

