Anel Rodoviário: mulher é atropelada por caminhão e testemunhas tentam agredir motorista

Um caminhão atropelou uma mulher, de 52 anos, no Anel Rodoviário de BH, no início da tarde desta quarta-feira (17). O acidente foi na altura do bairro Nazaré, próximo à Vila da Luz, antes do Jardim Vitória, no sentido Rio de Janeiro. Moradores da região tentaram agredir o caminhoneiro.

Anel Rodoviário. Foto: Portal Pbh

Com o impacto, ela ficou presa debaixo do veículo e teve ferimentos nos ombros e no rosto. O Corpo de Bombeiros retirou a vítima, o SAMU fez os primeiros atendimentos e a encaminhou para o Hospital João XXIII.

Segundo apuração da Itatiaia, o estado de saúde dela é estável e os ferimentos não teriam provocado lesões graves.

A Polícia Militar foi acionada depois que pessoas que moram próximo ao trecho do acidente tentaram atacar o motorista do caminhão. Ele tem 43 anos e não se feriu.

Com Itatiaia