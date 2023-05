Denúncia anônima leva à descoberta de fábrica ilegal de cigarros e resgate de trabalhadores no interior de Minas Gerais

Após uma denúncia anônima, uma fábrica clandestina de cigarros foi descoberta pela Polícia Militar (PM) na cidade de Cláudio, localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais. No local, a PM encontrou trabalhadores em condições de trabalho análogas à escravidão. A fábrica, que produzia e embalava milhares de cigarros, foi fechada, porém, os responsáveis ​​ainda não foram identificados.

Uma fábrica clandestina de cigarros foi descoberta na tarde de terça-feira (16) pela Polícia Militar (PM) em Cláudio, cidade localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais, após uma denúncia anônima.

No local, as autoridades encontraram cinco brasileiros, sendo três de São Paulo e dois do Rio de Janeiro, além de 15 paraguaios, que estavam trabalhando em condições semelhantes à escravidão e em cárcere, sem qualquer contato com o mundo exterior.

Os trabalhadores paraguaios afirmaram terem sido trazidos para o Brasil de olhos vendados e não tinham conhecimento de que estavam em Minas Gerais. Segundo o Ministério do Trabalho, eles responderam a um anúncio na internet que prometia emprego na área de logística no Brasil, com um salário de R$ 2.500, e se inscreveram para a vaga.

Os trabalhadores pagaram pela passagem do Paraguai até o Brasil e chegaram a Divinópolis, onde foram levados pelo contratante até a fábrica em Cláudio e mantidos em cárcere privado.

Na tarde de terça-feira (16), os trabalhadores foram resgatados pelas autoridades. A PM continua monitorando o galpão até que todo o material seja apreendido, incluindo milhares de cigarros já embalados, equipamentos de fabricação e matérias-primas, sejam encaminhados para Belo Horizonte.

Até o momento, os responsáveis ​​pela fábrica não foram identificados.

