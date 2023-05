Mineiro condenado por assassinato e foragido é preso na Espanha

Um homem condenado a 30 anos de prisão por participar do assassinato de duas jovens em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, foi detido na Espanha no último sábado (13). O crime ocorreu em janeiro de 2020 na zona rural do bairro Ipanemão e o autor estava foragido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais apontou que ele, juntamente com outros três homens, mataram as vítimas por desconfiarem que elas estariam repassando informações a facções rivais de tráfico de drogas.

As mulheres, segundo apurado, mantinham relações amorosas com dois dos denunciados, inclusive com o homem que foi preso na Espanha. Júri realizado em agosto de 2022 considerou que os dois denunciados praticaram homicídios triplamente qualificados.

Um deles foi condenado à pena de 39 anos de prisão e o outro, a 30 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado. A decisão também manteve a prisão preventiva dos réus.

Os dois, contudo, naquela data, já eram considerados foragidos. Conforme apurado, o homem agora preso na Espanha deixou o país em fevereiro de 2020, o que levou o MPMG a solicitar a Difusão Vermelha da Interpol. O outro condenado ainda está sendo procurado.

Com BHAZ